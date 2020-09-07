Москва поможет в строительстве ростовского центра детской хирургии

Голикова высоко оценила усилия врачей в лечении пациентов во время распространения коронавирусной инфекции. В этом году медикам удалось добиться снижения смертности, не допустив при этом роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Медучреждения быстро перестроили работу так, что главные больницы сумели обслуживать всех пациентов без задержек, не нарушая план. На медперсонал этих больниц легла дополнительная нагрузка, так как в других лечебных учреждениях были организованы моногоспитали.