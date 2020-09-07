Москва поможет в строительстве ростовского центра детской хирургии

Москва поможет в строительстве ростовского центра детской хирургии

Сегодня, 18:51ОбществоPhoto: donland.ru
В Ростовскую область приехала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая побывала на строительной площадке новой инфекционной больницы, а также в региональных медучреждениях. Ее сопровождал губернатор Василий Голубев.

В детской областной больнице заместитель председателя правительства РФ поговорила о развитии здравоохранения Ростовского региона с главврачами местных медучреждений, представителями общественных организаций, а также с участниками государственно-частного партнерства в медицине. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Голикова высоко оценила усилия врачей в лечении пациентов во время распространения коронавирусной инфекции. В этом году медикам удалось добиться снижения смертности, не допустив при этом роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Медучреждения быстро перестроили работу так, что главные больницы сумели обслуживать всех пациентов без задержек, не нарушая план. На медперсонал этих больниц легла дополнительная нагрузка, так как в других лечебных учреждениях были организованы моногоспитали.

Голубев поблагодарил федеральный центр за помощь в запуске проектов по развитию сосудистых центров и созданию алгоритма совместных действий при дорожно-транспортных происшествиях.

Вице-премьер осветила перспективы развития здравоохранения в Ростовской области. Зампредседателя правительства рассчитывает, что к 2021 году удастся завершить модернизацию первичного звена здравоохранения. Она с положительной стороны отметила работу местных властей по реализации проекта, направленного на строительство в Ростовской области сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Учитывая такие успехи, Москва готова помочь с модернизацией и развитием центральных и районных больниц. Это позволит увеличить качество медицинских услуг в регионе.

Голубев поделился подробностями крупных проектов в сфере здравоохранения — в Ростовской области возводятся инфекционная больница и детский хирургический центр. Глава региона попросил Голикову поддержать эти проекты на федеральном уровне.

По словам Голубева, эти проекты прошли экспертизу, и Ростовская область готова их реализовать. Зампредседателя правительства заявила, что Москва поможет региону построить детский хирургический центр. Она объяснила, что приняла такое решение после того, как увидела горящие любовью к работе глаза талантливых медиков, которые хотят спасать детские жизни.

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