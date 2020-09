На Урале в 2021 году на благоустройство выделено почти два миллиарда рублей

В Свердловской области в 2021 году благоустроят 27 дворов и 45 общественных территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работы пройдут в 41 муниципальном образовании, на их выполнение из областного и федерального бюджетов будет выделено более 1,7 миллиардов рублей. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, объекты будущего благоустройства были определены в ходе конкурсного отбора муниципальных заявок. Комиссия оценивала не только актуальность и социальную значимость проектов, но также и соответствие критериям, которые установленны на федеральном и региональном уровнях. Ежегодно по нацпроекту «Жильё и городская среда» на благоустройство в Свердловской области выделяется почти два миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. За последние три года отремонтировано около 300 дворов, 48 из которых благоустраивают этим летом. Напомним, что ранее в ходе проверки счетной палатой Свердловской области, было выявлены многочисленные нарушения при реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды», направленной на благоустройство городов. Счетная палата выявила подозрительные закупки при благоустройстве уральских городов

