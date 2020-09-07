На Урале в 2021 году на благоустройство выделено почти два миллиарда рублей

Ежегодно по нацпроекту «Жильё и городская среда» на благоустройство в Свердловской области выделяется почти два миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. За последние три года отремонтировано около 300 дворов, 48 из которых благоустраивают этим летом.