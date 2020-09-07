На Урале в 2021 году на благоустройство выделено почти два миллиарда рублей

Работы пройдут в 41 муниципальном образовании, на их выполнение из областного и федерального бюджетов будет выделено более 1,7 миллиардов рублей.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, объекты будущего благоустройства были определены в ходе конкурсного отбора муниципальных заявок. Комиссия оценивала не только актуальность и социальную значимость проектов, но также и соответствие критериям, которые установленны на федеральном и региональном уровнях.
Ежегодно по нацпроекту «Жильё и городская среда» на благоустройство в Свердловской области выделяется почти два миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. За последние три года отремонтировано около 300 дворов, 48 из которых благоустраивают этим летом.
Напомним, что ранее в ходе проверки счетной палатой Свердловской области, было выявлены многочисленные нарушения при реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды», направленной на благоустройство городов.