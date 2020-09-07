Перевод на дистант и прощание с епископом. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле под угрозой разрушения находится историческое здание на Вые. После постройки в 1910 году в строении располагалось земское училище, а в советский период там функционировало фабрично-заводское училище, которое обучало профессиям слесаря, токаря, фрезеровщика, столяра и кузнеца. В 1986 году появился пристрой. С 2008 года и по сей день это помещение находится в пользовании Высокогорскоого многопрофильного техникума. Последний ремонт производился шесть лет назад. Тогда ремонтировалась кровля, а учеников полностью перевели в пристрой. Директор техникума рассказал, что обращения направлялись в различные инстанции Свердловской области - Министерство по имуществу, администрацию Нижнего Тагила, даже Нижнетагильскую Епархию. Однако никто не помог.