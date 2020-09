Перевод на дистант и прощание с епископом. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 7 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что школы будут переводить на дистант в том случае, если число заболевших в учебном заведении превысит 25%. Кроме того, он перечислил учреждения, которые целиком или частично перешли на домашнее обучение. В Екатеринбурге полностью закрыты школы № 148 и № 179, а в заведениях № 16, № 120, № 180, № 97 закрыты по одному классу в каждом. Детский сад «Радуга» целиком переведен на карантин, в садике № 67 не работают две группы, а в в детсадах № 75 и № 339 по одной. Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант 7 сентября были продлены коронавирусные ограничения и режим самоизоляции. Жителям Свердловской области всё еще надо надевать маски, мыть руки антисептическим средством и соблюдать безопасную дистанцию. Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу В Нижнем Тагиле под угрозой разрушения находится историческое здание на Вые. После постройки в 1910 году в строении располагалось земское училище, а в советский период там функционировало фабрично-заводское училище, которое обучало профессиям слесаря, токаря, фрезеровщика, столяра и кузнеца. В 1986 году появился пристрой. С 2008 года и по сей день это помещение находится в пользовании Высокогорскоого многопрофильного техникума. Последний ремонт производился шесть лет назад. Тогда ремонтировалась кровля, а учеников полностью перевели в пристрой. Директор техникума рассказал, что обращения направлялись в различные инстанции Свердловской области - Министерство по имуществу, администрацию Нижнего Тагила, даже Нижнетагильскую Епархию. Однако никто не помог. Умирает целая эпоха. Историческое здание в Нижнем Тагиле оказалось никому не нужно Епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения перевели в Москву. В минувшие выходные на территории Свято-Троицкого кафедрального собора прошло прощание с ним. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приехавший в Нижний Тагил, пожелал ему удачи на новой должности. Он назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Свердловской области подарил картину Евгению, на которой запечатлен Храм-На-Крови. Его место занял епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Митрополит Кирилл, также приехавший на церемонию, поздравил тагильчан с назначением епископа Алексия. Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву

