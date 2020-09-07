«Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

«Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

Сегодня, 10:37ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Чемпионат для лиц с интеллектуальными нарушениями по пауэрлифтингу прошел в Нижнем Тагиле. Мэр Владислав Пинаев участвовал в церемонии награждения, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Мероприятие проходило в ФОК «Президентский». В турнире участвовали 40 спортсменов из восьми регионов России.

Рады вас видеть в Нижнем Тагиле. В спорте проигравших нет, есть только цель, которую перед собой ставят спортсмены, сказал Владислав Пинаев.

Председатель Федерации спорта ЛИН Свердловской области Сергей Шекуров рассказал, что подобный турнир уже третий по счету в Нижнем Тагиле.

Чемпионат по пауэрлифтингу
Photo:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2021 году планируется провести в городе чемпионат Европы по дисциплине пауэрлифтинг спорт ЛИН.

На текущий момент проходит турнир для лиц с ограниченными возможностями «ПАРА-КРЫМ 2020». В настоящий момент идут соревнования, в которых участвует сборная Свердловской области из восьми спортсменов. Завершится чемпионат 8 сентября. Тагильчанин Олег Ванохин среди спортсменов, он поборется за победу в дисциплине настольный теннис.

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