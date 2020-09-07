«Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

Мероприятие проходило в ФОК «Президентский». В турнире участвовали 40 спортсменов из восьми регионов России.
Рады вас видеть в Нижнем Тагиле. В спорте проигравших нет, есть только цель, которую перед собой ставят спортсмены, сказал Владислав Пинаев.
Председатель Федерации спорта ЛИН Свердловской области Сергей Шекуров рассказал, что подобный турнир уже третий по счету в Нижнем Тагиле.
В 2021 году планируется провести в городе чемпионат Европы по дисциплине пауэрлифтинг спорт ЛИН.
На текущий момент проходит турнир для лиц с ограниченными возможностями «ПАРА-КРЫМ 2020». В настоящий момент идут соревнования, в которых участвует сборная Свердловской области из восьми спортсменов. Завершится чемпионат 8 сентября. Тагильчанин Олег Ванохин среди спортсменов, он поборется за победу в дисциплине настольный теннис.