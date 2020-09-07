«Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

На текущий момент проходит турнир для лиц с ограниченными возможностями «ПАРА-КРЫМ 2020». В настоящий момент идут соревнования, в которых участвует сборная Свердловской области из восьми спортсменов. Завершится чемпионат 8 сентября. Тагильчанин Олег Ванохин среди спортсменов, он поборется за победу в дисциплине настольный теннис.