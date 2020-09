Ребенок должен сам нести рюкзак: поисковый отряд раскрыл секреты спасения в лесу

Увлекшись сбором грибов или просто прогуливаясь в осеннем лесу, можно зайти далеко и не заметить, как потерялся. Вместе с руководителем тагильского поискового отряда «Скорпион» Игорем Гапоновым раскрываем лайфхаки, которые помогут не потеряться, а если это случилось — вернуться домой с историей о счастливом спасении.

Звонить в экстренные службы Если вы потерялись, заблудились — не паникуйте. Ваше спасение — 112 на мобильном. При звонке в 112 нужно подробно рассказать куда шли, где заходили в лес, описать примерные ориентиры по пути. Ими могут быть большая лужа, поваленное или сгоревшее дерево, куча мусора и другие. По ним поисковому отряду легче разыскивать заблудившегося. Кроме того, глава «Скорпиона» отметил, что при наличии сотовой связи, после звонка в 112, телефон лучше выключить на два часа. За это время мы доезжаем до места, человек включает сотовый телефон, и поисковики начинают работать. Для чего это нужно? Обычно потерявшемуся звонят и опрашивают спецслужбы, обеспокоенные родственники и знакомые. Телефон садится, а это удлиняет время поисков. Бывали случаи, когда вовремя заряженный мобильный и стабильный сигнал сети в нем помогали людям самим выйти из леса. Например, один молодой человек правильно сориентировался по карте в приложении и нашел дорогу самостоятельно. Ему повезло и тем, что его мобильный оператор хорошо работал в лесу,говорит Гапонов. Photo: Игорь Гапонов Оставаться на месте и подавать сигналы Когда вы уже позвонили на экстренный номер 112, описали ориентиры, по которым вас будут искать, то важно после этого оставаться на месте. Если вы продолжите двигаться, то это осложнит работу поисковиков. Не стоит бояться провести одну-две ночи в лесу, вас в любом случае найдут. Вы можете двигаться в противоположном направлении от поисковиков. Отряд идет медленно и работает квадратами. Некоторые уходят и по 20 километров. Мы просто не дойдем 20 километров, это неделя поисков,рассказал Игорь Гапонов. Свое местоположение можно обозначить яркой одеждой или найденным мусором. Если у вас с собой есть спички или зажигалка, то нужно развести костер. Это не только поможет поискам, но и отпугнет диких животных в случае их появления. Но не все звери опасны в лесу, особенно, если они не совсем звери. Был такой интересный случай. Идет поиск. Местные охотники прочесывают глубокий лес. Уже наступили сумерки. Вдруг один останавливается и говорит: «Всем стоп! Там медведь. Слева в кустах сидит». Увидели очертания медведя, но он не шевелится. Повернулись к нему лицом и стали тихо отходить, а зверь все равно не двигается. Охотники решили посмотреть, а там оказалась игрушечная панда с человеческий рост. Как она туда попала — не понятно,поделился историей Игорь. Photo: Игорь Гапонов Лучше не отпускать пожилых родственников в лес А если все-таки уговорить остаться не получилось, то держите с ними связь по телефону. Ведь среди потерявшихся в лесу много пожилых людей, так как им часто присуща излишняя самоуверенность. Они действует по принципу — «Я много лет по этому лесу ходил и никогда не потеряюсь», — рассказывают поисковики. Но есть и уникальные случаи. Станция Европейская. Потерялась бабушка. Машины туда не доезжают, ходят только электрички — утром и вечером. У нас была развернута целая операция, чтобы бабушку достать живой, нам сообщили о пропаже на четвертые или пятые сутки. Пока мы разработали операцию, когда выехали — узнали, что время электричек поменяли на местное, и мы опоздали. Решили ехать на следующее утро двумя поисковыми отрядами. Но ночью бабушка сама вышла на станцию, которая находится дальше от Европейской. Ей было около 70 лет, она прошла несколько километров, шесть суток находилась в лесу, и все закончилось благополучно,рассказывает Игорь. Photo: Игорь Гапонов Правильно экипировать ребенка Если с вами в лес отправляются дети, то важно правильно их снарядить. В его рюкзаке, как и у взрослых, должны быть вода и перекус. С собой — сотовый телефон, для стабильной связи нужно выбирать оператора с большой зоной покрытия. Лучше, чтобы модель телефона была простая, так как новомодные гаджеты разряжаются быстрее. Самое главное, что свой рюкзак ребенок должен нести сам. Так как, если он теряется, то рюкзак с необходимыми вещами остается у взрослых. Также важна мобильная связь, мы пользуемся МегаФоном, у него самое большое число базовых станций по стране, поэтому и зона покрытия широкая, сигнал ловит в лесу и скорости интернета высокие. Наш отряд, в основном, пользуется картами. Для заблудившегося быстрый интернет может помочь определить местоположение, что тоже облегчит поискиотмечает глава «Скорпиона». Photo: Игорь Гапонов Обращаем внимание, что у операторов есть услуги, которые контролируют местоположение ребенка, следят за зарядом батареи телефона. К примеру, «Родительский контроль» того же МегаФона может стать своеобразной палочкой-выручалочкой. Кроме телефона, ребенка можно экипировать smart-часами. Они помогут следить за передвижениями, а с помощью кнопки SOS можно отправить сообщение в экстренной ситуации. Такие сервисы и гаджеты облегчат поиски ребенка. В выборе одежды учитывать погоду и лесные условия Не забывайте, что вы идете в лес, где вас может застать дождь или встретиться болото. Поэтому одежду лучше выбирать непромокаемую, как и обувь. Также, на всякий случай, стоит взять с собой сменные носки и другие предметы одежды. Много места они не займут, а в экстренной ситуации помогут не замерзнуть. Одежда участников нашего отряда сделана специально для работы в лесу, она хорошо сохраняет тепло. Ее может приобрести каждый. Если нет такой экипировки, то при выборе одежды нужно учитывать ее непромокаемость. На ноги надевать резиновые сапоги с двумя парами носок — тонкими и толстыми. Куртку лучше подлиннее, на голову — шапку,советует Игорь. Photo: Игорь Гапонов В рюкзаке должны быть литр-полтора воды и перекус, а также фонарик, батарейки к нему, полностью заряженный телефон и, по возможности, power bank (переносное зарядное устройство для смартфона). Итак, планируя вылазку за грибами или просто прогулку в лес выберите правильную одежду, в рюкзак себе и отдельно ребенку положите еду, воду, заряженный телефон со скачанными картами. Когда в поход идут пожилые люди, держите с ними связь. Если вы потерялись, то сразу звоните по номеру 112, оставайтесь на месте и, по возможности, обозначьте ваше местонахождение. Поисковики сделают все, чтобы найти вас. Ну, а лучше, конечно, — не теряйтесь!

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter