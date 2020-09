Схимонах Сергий заявил, что хочет отвечать на вопросы Епархиального церковного суда публично, видео заявления выложено на YouTube -канале Всеволода Могучева.

Куда вы спешите? Оповестили меньше чем за сутки. Что за методы начала прошлого века? На все вопросы ответим вам публично, заявил схимонах Сергий. Кроме самого схимонаха, церковный суд вызывает коллег отца Сергия, чтобы те объяснили, почему они продолжали служить с лишенным сана отцом. Напомним, церковь планирует отлучить отца Сергия от церкви, за то что он проводил службы игнорируя факт лишения сана. Епархия Екатеринбурга даст скандальному отцу Сергию последний шанс

