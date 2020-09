Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал об игре команды в рамках турнира Лиги Наций с Сербией (3:1). Напомним, что 33-летний вратарь провел на поле весь матча и совершил пять сейвов.

«На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны – это кайф. И большая ответственность. Уже через пару дней Венгрия – все мысли о ней. Нам нужен результат», – приводит слова Шунина «Советский спорт» с ссылкой на страницу голкипера в Instagram.

