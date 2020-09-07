Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант

До директоров всех школ еще до начала учебного года была доведена информация о том, как действовать при выявлении коронавируса у учащихся и работников школ. Больные сразу же изолируются от процесса обучения, все помещения, в которых они находились, тщательно дезинфицируются. У учеников и классного руководителя берутся анализы на COVID-19, а весь класс отправляется на карантин и дистант, пока не станут известны результаты анализов, а врачи не дадут разрешение открыть класс. И даже когда класс вернется после карантина в школу, для него будут созданы специальные карантинные условия - ученики и учитель должны заходить через отдельный вход. Учебная аудитория будет расположена рядом со входом. Учителей обяжут носить маску и перчатки, а учеников только маски, подвел итог губернатор.