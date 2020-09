Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия перевода всех школ Свердловской области на дистант. Информацию он выложил в своем Instagram.

Губернатор отметил, что работа учебных заведений в условиях пандемии будет непростой. Уже переведены ряд школ и садиков из-за заболевших учителей и учеников на удаленный режим обучения. Школы полностью переведут на дистанционное обучение, если количество заболевших среди детей и взрослых превысит 25%, сообщил Евгений Куйвашев. Губернатор напомнил, что в Свердловской области уже переведены на дистант два объекта образования - №148 (восемь заразившихся сотрудников) и №179 (шесть заразившихся сотрудников). В этих школах успели провести собрание педагогов, прежде чем была выявлена инфекция и уже заразившиеся учителя принимали в них участие. В связи с этим учреждения образования в полном объеме перевели на дистант, а это 1354 ученика. Три класса в школах №16, №120 и №180 перевели на "удалёнку" потому что по одному из учеников из каждого класса больны COVID-19, а класс учебного заведения №97 закрыли из-за заболевшего учителя. Закрыт детский садик "Радуга", где заразился воспитатель. В детсаду №67 две группы закрыли из-за заражения сотрудника. По одной детской группе закрыты в детсадах №75 и №339, там заболели ребенок и воспитатель. До директоров всех школ еще до начала учебного года была доведена информация о том, как действовать при выявлении коронавируса у учащихся и работников школ. Больные сразу же изолируются от процесса обучения, все помещения, в которых они находились, тщательно дезинфицируются. У учеников и классного руководителя берутся анализы на COVID-19, а весь класс отправляется на карантин и дистант, пока не станут известны результаты анализов, а врачи не дадут разрешение открыть класс. И даже когда класс вернется после карантина в школу, для него будут созданы специальные карантинные условия - ученики и учитель должны заходить через отдельный вход. Учебная аудитория будет расположена рядом со входом. Учителей обяжут носить маску и перчатки, а учеников только маски, подвел итог губернатор. 4 сентября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал не поднимать панику среди родителей учеников. Он отметил, что все возможные меры безопасности приняты и за ситуацией ведется пристальное наблюдение. «Не паникуйте»: мэр Екатеринбурга рассказал о переводе школ на дистант

