Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Сегодня, 13:39ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловчане задолжали за капремонт 440 миллионов рублей, сообщает пресс-служба свердловского филиала «Энергосбыт Плюс».

Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» направлено в суд четыре тысячи исков по взысканию задолженности за капитальный ремонт. Общая сумма составляет 14 миллионов рублей.

Данное предприятие является агентом по начислениям и приему платежей Регионального фонда содействия капремонту.

На сегодняшний день сумма задолженности за капремонт составляет 440 миллионов рублей.

В работе у юристов компании на очереди еще 11 тысяч исков. Они будут направлены в суд, если должники в ближайшее время оплатят просроченные суммы.

Напомним, что в Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт. С 1 января 2021 года он составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра.

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