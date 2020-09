Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Свердловчане задолжали за капремонт 440 миллионов рублей, сообщает пресс-служба свердловского филиала «Энергосбыт Плюс».

Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» направлено в суд четыре тысячи исков по взысканию задолженности за капитальный ремонт. Общая сумма составляет 14 миллионов рублей. Данное предприятие является агентом по начислениям и приему платежей Регионального фонда содействия капремонту. На сегодняшний день сумма задолженности за капремонт составляет 440 миллионов рублей. В работе у юристов компании на очереди еще 11 тысяч исков. Они будут направлены в суд, если должники в ближайшее время оплатят просроченные суммы. Напомним, что в Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт. С 1 января 2021 года он составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра. В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

Related news: В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter