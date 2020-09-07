Уральские казаки будут ловить геев и лесбиянок на улицах Екатеринбурга

Сегодня прошло совещание представителей казачества, на котором была разработана тактика противодействия фестивалю секс-меньшинств в Екатеринбурге. Казаки будут прогуливаться по городу и помогать правоохранителям в задержании представителей ЛГБТ-сообщества, если последние нарушат закон о пропаганде гомосексуализма.
Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ, пояснил заматамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич.
Поддержать екатеринбуржцев приедут казаки из Челябинска. Всего около пятидесяти человек изъявили желание принять участие в патрулировании улиц.
Ранее казаки направили президенту Владимиру Путину видеообращение с просьбой запретить проведение Недели гордости ЛГБТ в столице Урала. Одновременно с этим мероприятием в городе пройдет семейный фестиваль «Скрепы».