Уральские казаки будут ловить геев и лесбиянок на улицах Екатеринбурга

Казаки решили помогать полиции в задержании представителей ЛГБТ-сообщества, нарушивших предостережение прокуратуры о пропаганде однополых отношений, пишет Ура.ру.

Сегодня прошло совещание представителей казачества, на котором была разработана тактика противодействия фестивалю секс-меньшинств в Екатеринбурге. Казаки будут прогуливаться по городу и помогать правоохранителям в задержании представителей ЛГБТ-сообщества, если последние нарушат закон о пропаганде гомосексуализма. Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ, пояснил заматамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич. Поддержать екатеринбуржцев приедут казаки из Челябинска. Всего около пятидесяти человек изъявили желание принять участие в патрулировании улиц. Ранее казаки направили президенту Владимиру Путину видеообращение с просьбой запретить проведение Недели гордости ЛГБТ в столице Урала. Одновременно с этим мероприятием в городе пройдет семейный фестиваль «Скрепы». Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter