Уральские казаки будут ловить геев и лесбиянок на улицах Екатеринбурга

Сегодня прошло совещание представителей казачества, на котором была разработана тактика противодействия фестивалю секс-меньшинств в Екатеринбурге. Казаки будут прогуливаться по городу и помогать правоохранителям в задержании представителей ЛГБТ-сообщества, если последние нарушат закон о пропаганде гомосексуализма.