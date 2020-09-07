В Екатеринбурге фестиваль «Коляда-plays» перенесли на следующий год

В Екатеринбурге фестиваль «Коляда-plays» перенесли на следующий год

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: страница Николая Коляды во ВКонтакте
Фестиваль «Коляда-plays», который проводился в Екатеринбурге, было решено перенести из-за пандемии коронавируса, он состоится только в 2021 году, сообщает "Областная газета".

Николай Коляда объявил о том, что Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» в этом году не состоится. Из-за пандемии в 2020 году смотр сначала перенесли с июня на ноябрь, но в ноябре организаторы проводить мероприятие тоже не станут.

Решение было принято из-за того, что почти полгода «Коляда-театр» не работал. Не было средств на обслуживание помещения, зарплаты сотрудникам и будущие постановки.

Как только культурным учреждениям разрешили выступать на открытых площадках, артисты театра стали давать представления в парке Маяковского.

Театр готовится открыть сезон уже завтра, однако проведение фестиваля далось бы сейчас непросто.

В этом году Николай Коляда планировал пригласить семь зарубежных театров, однако эпидемиологическая ситуация может не позволить их приезд в ноябре.

С точки зрения финансирования «Коляда-plays» всё сложилось хорошо. Были выделены деньги из Фонда президентских грантов (3,555 миллиона рублей), остальная сумма выделена из гранта губернатора Свердловской области.Общая сумма расходов на фестиваль должна составить 10,997 миллионов рублей.

Напомним, что в конце августа руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге заявил о бессрочной голодовке. Причиной этому стал отказ властей открывать театры в области.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
фестивальтеатрНиколай КолядаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы