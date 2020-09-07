В Екатеринбурге фестиваль «Коляда-plays» перенесли на следующий год

Николай Коляда объявил о том, что Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» в этом году не состоится. Из-за пандемии в 2020 году смотр сначала перенесли с июня на ноябрь, но в ноябре организаторы проводить мероприятие тоже не станут.