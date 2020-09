В Екатеринбурге фестиваль «Коляда-plays» перенесли на следующий год

Фестиваль «Коляда-plays», который проводился в Екатеринбурге, было решено перенести из-за пандемии коронавируса, он состоится только в 2021 году, сообщает "Областная газета".

Николай Коляда объявил о том, что Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» в этом году не состоится. Из-за пандемии в 2020 году смотр сначала перенесли с июня на ноябрь, но в ноябре организаторы проводить мероприятие тоже не станут. Решение было принято из-за того, что почти полгода «Коляда-театр» не работал. Не было средств на обслуживание помещения, зарплаты сотрудникам и будущие постановки. Как только культурным учреждениям разрешили выступать на открытых площадках, артисты театра стали давать представления в парке Маяковского. Театр готовится открыть сезон уже завтра, однако проведение фестиваля далось бы сейчас непросто. В этом году Николай Коляда планировал пригласить семь зарубежных театров, однако эпидемиологическая ситуация может не позволить их приезд в ноябре. С точки зрения финансирования «Коляда-plays» всё сложилось хорошо. Были выделены деньги из Фонда президентских грантов (3,555 миллиона рублей), остальная сумма выделена из гранта губернатора Свердловской области.Общая сумма расходов на фестиваль должна составить 10,997 миллионов рублей. Напомним, что в конце августа руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге заявил о бессрочной голодовке. Причиной этому стал отказ властей открывать театры в области. Руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге заявил о бессрочной голодовке

