Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал указ, согласно которому на Уктусе появится канатная дорога. Документ опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Подробностей в документе не изложено, однако известно, что канатная дорога пройдет по двум земельным участками на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Контроль за исполнением возложен на вице-мэра Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина. Зимой мэрия Екатеринбурга сообщала о планах по созданию канатной дороги между Академический район и Ботаникой. По словам главы города Александра Высокинского, кабинки будут вмещать в себя до 50 человек. Мэрия Екатеринбурга в феврале презентует проект канатной дороги

