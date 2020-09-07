В лесах под Екатеринбургом беспилотник помог найти пропавшего грибника

В лесах под Екатеринбургом беспилотник помог найти пропавшего грибника

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
В лесах под Екатеринбургом пропавшего грибника удалось найти при помощи беспилотника, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

82-летний пенсионер из поселка Кедровое Верхнепышминского городского округа вышел в лес за грибами 4 сентября и пропал. У мужчины при себе не было средств связи.

К поискам мужчины подключились сотрудники АОСН регионального Управления Росгвардии. После завершения операции было принято решение дождаться ночи и воспользоваться беспилотником.

По словам старшего авиационного техника группы эксплуатации капитана полиции Александра, за счет тепловизора беспилотник видит лучше, чем днем. В результате пропавший мужчина был найден 6 сентября в три часа ночи.

Напомним, на территории Нижнего Тагила и Волчанска продолжаются поиски пропавших грибников. Поиски продолжаются уже не один день.

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