В лесах под Екатеринбургом беспилотник помог найти пропавшего грибника

В лесах под Екатеринбургом пропавшего грибника удалось найти при помощи беспилотника, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

82-летний пенсионер из поселка Кедровое Верхнепышминского городского округа вышел в лес за грибами 4 сентября и пропал. У мужчины при себе не было средств связи. К поискам мужчины подключились сотрудники АОСН регионального Управления Росгвардии. После завершения операции было принято решение дождаться ночи и воспользоваться беспилотником. По словам старшего авиационного техника группы эксплуатации капитана полиции Александра, за счет тепловизора беспилотник видит лучше, чем днем. В результате пропавший мужчина был найден 6 сентября в три часа ночи. Напомним, на территории Нижнего Тагила и Волчанска продолжаются поиски пропавших грибников. Поиски продолжаются уже не один день.

