Власти Приангарья займутся иркутскими дорогами

Власти Приангарья займутся иркутскими дорогами

Сегодня, 19:38ОбществоPhoto: pxhere.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил на телевизионных дебатах кандидатов в губернаторы региона. Он заявил, что в случае победы в выборах намерен значительно улучшить качество дорог, чтобы область стала более комфортной для жизни и инвестиционно привлекательной.

Регион сможет стать привлекательным для путешественников и инвесторов только при наличии продуманной транспортной инфраструктуры и строгого контроля качества, сказал Кобзев. Он сказал, что есть подрядчики, которые выполняют работы некачественно и не в полном объеме, однако присваивают себе деньги. Такие организации необходимо вносить в черный список и никогда с ними не сотрудничать, отметил врио губернатора Иркутской области, сообщает irksib.ru.

Глава региона хочет удвоить темпы строительства дорог. Для этого он намерен повысить финансирование с 1,5 миллиарда рублей до 3-4 миллиардов. В этом году планируется построить и отремонтировать 322 километра дорог.

Кобзев сказал, что будет пытаться привлечь в Иркутскую область больше федеральных средств на реализацию региональных проектов. На прошлой неделе Москва выделила области полмиллиона рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Политолог Сергей Шмидт напомнил, что Иркутская область неоднократно была признана регионом, где находятся самые плохие дороги в России. По словам эксперта, Кобзев верно понял хронические проблемы области и начал делать первые шаги на пути к их исправлению.

Шмидт сказал, что Кобзев успел проехать по многим районам области и не понаслышке узнал о состоянии дорог. Увидев низкое качество дорог, врио губернатора решил исправить эту проблему, считает политолог.

В настоящее время в Иркутской области находится 340 аварийных автомобильных мостов, часть из которых не выдерживает большегрузный транспорт.

Кобзев намерен добиться того, чтобы в следующем году область вошла в федеральную целевую программу по реконструкции мостов и путепроводов.

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