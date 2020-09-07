Власти Приангарья займутся иркутскими дорогами

Регион сможет стать привлекательным для путешественников и инвесторов только при наличии продуманной транспортной инфраструктуры и строгого контроля качества, сказал Кобзев. Он сказал, что есть подрядчики, которые выполняют работы некачественно и не в полном объеме, однако присваивают себе деньги. Такие организации необходимо вносить в черный список и никогда с ними не сотрудничать, отметил врио губернатора Иркутской области, сообщает irksib.ru.