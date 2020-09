Волонтеры планируют провести экологический субботник у Валегинского пруда

На Валегинском пруду в Нижнем Тагиле планируется провести экологический субботник. Об этом TagilCity.ru сообщил активист Дмитрий Есин.

Мероприятие пройдет в воскресенье 13 сентября. Все желающие приглашаются на сборы к кинотеатру «Современник» к 10.00 утра. Организатор просит, по возможности, брать с собой защитные перчатки и мешки для мусора. В воскресенье 6 сентября также прошло мероприятие по уборке на этой же территории. Было собрано 50 мешков мусора. Мероприятия проводятся рамках проекта «Не словом, а делом», цель его заключается в повышении экологической грамотности населения, пишет Дмитрий Есин. Субботник Photo: Дмитрий Есин 27 и 28 августа активисты проводили уборку мусора в лесах на берегу Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом. Под Нижним Тагилом активисты собрали 70 мешков мусора на экологическом субботнике

