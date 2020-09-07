Волонтеры планируют провести экологический субботник у Валегинского пруда

Волонтеры планируют провести экологический субботник у Валегинского пруда

Сегодня, 15:25ОбществоPhoto: Дмитрий Есин
На Валегинском пруду в Нижнем Тагиле планируется провести экологический субботник. Об этом TagilCity.ru сообщил активист Дмитрий Есин.

Мероприятие пройдет в воскресенье 13 сентября.

Все желающие приглашаются на сборы к кинотеатру «Современник» к 10.00 утра. Организатор просит, по возможности, брать с собой защитные перчатки и мешки для мусора.

В воскресенье 6 сентября также прошло мероприятие по уборке на этой же территории. Было собрано 50 мешков мусора.

Мероприятия проводятся рамках проекта «Не словом, а делом», цель его заключается в повышении экологической грамотности населения, пишет Дмитрий Есин.

Субботник
Photo:Дмитрий Есин

27 и 28 августа активисты проводили уборку мусора в лесах на берегу Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом.

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