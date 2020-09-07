Жители Черноисточинска продолжают бороться за снос сотовой вышки «Мотива»

Жители Черноисточинска продолжают бороться за снос сотовой вышки «Мотива»

Сегодня, 20:11ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Сегодня в администрации Черноисточинска прошла встреча представителей ООО «Екатеринбург-2000» с активистами, которые выступают против строительства вышки сотовой связи на горе Часовлянке. Местные жители продолжают настаивать на сносе объекта, пишет АН «Между строк».

Представители компании, представляющей бренд «Мотив», предоставили заключение Роспотребнадзора о безопасности устанавливаемого сотового оборудования. Поскольку часть претензий активистов сводилась именно к вопросу его экологической безопасности. Жители поселка также заявили, что изначально с ними не согласовали строительство вышки. По их словам, они будут продолжать настаивать на ее сносе. В «Мотиве» пояснили, что не планируют переносить вышку в другое место.

Глава ГГО Дмитрий Летников пояснил, что пока сторонам не удалось достигнуть компромисса. Он предложил инициативной группе и представителям компании встретиться еще несколько раз для переговоров.

Напомним, что противостояние между активистами и сотовым оператором продолжается уже третий месяц. В начале августа местные жители вышли на митинг против строительства вышки.

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