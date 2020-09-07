Жители Черноисточинска продолжают бороться за снос сотовой вышки «Мотива»

Представители компании, представляющей бренд «Мотив», предоставили заключение Роспотребнадзора о безопасности устанавливаемого сотового оборудования. Поскольку часть претензий активистов сводилась именно к вопросу его экологической безопасности. Жители поселка также заявили, что изначально с ними не согласовали строительство вышки. По их словам, они будут продолжать настаивать на ее сносе. В «Мотиве» пояснили, что не планируют переносить вышку в другое место.