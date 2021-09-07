Свердловчанин зарубил брата топором за домогательства к дочери

Приговор вынес Карпинский городской суд Свердловской области. За убийство своего брата топором за домогательства к своей малолетней дочери, мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима.

32-летний житель Карпинска Свердловской области приговорен городским судом к 8 годам строгого режима за убийство топором своего брата, сообщает Znak. В марте 2021 года братья с семьями сидели дома у обвиняемого, распивая спиртное. Ночью осужденного мужчину разбудила его 7-летняя дочь и рассказала, что к ней пристает ее дядя. После этого между братьями возникла драка с использованием топора, которым воспользовался осужденный. Он нанес своему брату несколько ударов топором, после которых последний скончался. На суде обвиняемый признал вину частично. Напомним, в конце августа 2021 года зарубившего своего отца топором жителя Полевского Свердловской области суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Нарисовавший план в тетради и зарубивший отца топором уралец избежал наказания

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