Аудиторы: «Коммунальные системы в России изношены на 60%»

Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке планируется построить новую канализацию длиной 1 750 метров на улицах Верескова, Пришвина, Большая Гальянская и Малая Гальянская. На инженерные изыскания на площади 5,8 гектаров было выделено 340 тысяч рублей. Заказчиком выступал МУП «Тагилгражданпроект», работы проводила местная компания ООО «Тисизгео». Специалисты проверили сейсмичность площадки, уточнили характеристики грунта и провели другие исследования.