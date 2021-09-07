Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ в уральском лагере не было»

Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ в уральском лагере не было»
Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ в уральском лагере не было»
Сегодня, 09:23ОбществоФото: 1MI
Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков проверил летний оздоровительный лагерь "Салют" на пропаганду ЛГБТ.

В «День наоборот», который проходил в летнем детском лагере «Салют» в августе 2021 года, никаких нарушений или пропаганды ЛГБТ не обнаружено, сообщает Znak.

В летнем лагере в Свердловской области во время проведения «Дня наоборот», детям предлагали переодеться в смешную одежду. Некоторые восприняли это как пропаганду ЛГБТ и потребовали провести проверку.

Лагерь проверяли общественники и детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Руководство учреждения получило рекомендации о более детальной подготовке подобных мероприятий.

Напротив, мать одного из отдыхающих в лагере подростков, заявила, что мальчиков и девочек заставляли меняться одеждой, по ее словам, это не было добровольным решением детей. Тогда же, общественники направили в прокуратуру просьбу проверить деятельность данного лагеря, проверка продолжается.

Напомним, оздоровительный лагерь «Салют» в Свердловской области обвинили в пропаганде ЛГБТ в начале августа 2021 года.

Материалы по теме:
Свердловская областьотдыхдетский лагерьомбудсменЛГБТ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы