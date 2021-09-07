Леонов: В Москве за признание 20 зданий ОКН собрали уже свыше 15 тысяч подписей

«Прекрасные новости для тех, у кого болит душа за старую Москву. Нам удалось добиться того, что сразу шесть зданий в центре столицы включены в список объектов культурного наследия (ОКН)! Документы, подтверждающие статус, уже опубликованы на сайте мэра Москвы», — приводит слова Леонова novostivolgograda.ru. Ранее общественные деятель опубликовал их в своем Telegram-канале.
Отмечается, что столь массового пополнения в официальном реестре охраняемых объектов не было уже давно.
«За перечень из 20 зданий, требующих особого статуса, мы сумели собрать уже свыше 15 000 подписей», — подытожил Леонов.
Куратор поисковой организации подчеркнул, что в числе объектов, получивших новый статус, такие известные места, как усадьба дьяка Иванова — Левашовых, доходный дом Барса на Трубной, усадьба семьи Солодовниковых — Простяковых и другие объекты.
Законодательством предусмотрены определенные условия содержания зданий, признанных ОКН. Данный спецстатус — это своеобразная защита ценных с исторической точки зрения домов от безответственных собственников и «дизайнерского ремонта», призыв к бережной эксплуатации.