Леонов: В Москве за признание 20 зданий ОКН собрали уже свыше 15 тысяч подписей

Координатор проектов «Лиза Алерт» — организации, занимающейся поиском пропавших людей, кандидат в депутаты Государственной думы Олег Леонов сообщил о том, что благодаря их усилиям шесть зданий в центре Москвы теперь являются объектами культурного наследия.

«Прекрасные новости для тех, у кого болит душа за старую Москву. Нам удалось добиться того, что сразу шесть зданий в центре столицы включены в список объектов культурного наследия (ОКН)! Документы, подтверждающие статус, уже опубликованы на сайте мэра Москвы», — приводит слова Леонова novostivolgograda.ru. Ранее общественные деятель опубликовал их в своем Telegram-канале. Отмечается, что столь массового пополнения в официальном реестре охраняемых объектов не было уже давно. «За перечень из 20 зданий, требующих особого статуса, мы сумели собрать уже свыше 15 000 подписей», — подытожил Леонов. Куратор поисковой организации подчеркнул, что в числе объектов, получивших новый статус, такие известные места, как усадьба дьяка Иванова — Левашовых, доходный дом Барса на Трубной, усадьба семьи Солодовниковых — Простяковых и другие объекты. Законодательством предусмотрены определенные условия содержания зданий, признанных ОКН. Данный спецстатус — это своеобразная защита ценных с исторической точки зрения домов от безответственных собственников и «дизайнерского ремонта», призыв к бережной эксплуатации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter