Одноклассники совместно с «Культура.РФ» открывают театральный сезон

Музей музыки представит лекцию «Федор Шаляпин: от церковного хора до Metropolitan Opera». Малый театр России покажет документальный фильм «Макбет. Вариации» о постановках одной из самых известных пьес Уильяма Шекспира. Театральный музей им. А.А.Бахрушина проведет экскурсию по особняку Алексея Бахрушина — одного из главных меценатов и покровителей театрального искусства в России. Международный фестиваль балета Dance Open расскажет о пяти хореографах XX века, которые внесли большой вклад в развитие танца и театра. Московский Драматический Театр имени А.С.Пушкина приглашает пользователей присоединиться к экскурсии «Служебный вход» и узнать секреты старинного особняка, в котором располагается театр.