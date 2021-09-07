Первый замруководителя Свердловского СК проведет личный прием в Нижнем Тагиле

Первый заместитель руководителя регионального Следственного комитета РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов проведет выездной прием граждан в Нижнем Тагиле по вопросам доследственных проверок и текущих уголовных дел сотрудниками СК.

Личный прием граждан состоится в Нижнем Тагиле 16 сентября 2021 года в здании СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СКР Свердловской области на проспекте Вагоностроителей, д. 2, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Для обращения с вопросами необходимо заранее записаться на прием, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям интересов других граждан потребуется документ, подтверждающий полномочия. Напомним, мэрия Нижнего Тагила провела с начала 2021 года более 250 выездных проверок по обращениям граждан. Больше двух тысяч обращений поступило в мэрию от тагильчан с начала года

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