Первый замруководителя Свердловского СК проведет личный прием в Нижнем Тагиле

Первый замруководителя Свердловского СК проведет личный прием в Нижнем Тагиле
Первый замруководителя Свердловского СК проведет личный прием в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:30ОбществоФото: 1MI
Первый заместитель руководителя регионального Следственного комитета РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов проведет выездной прием граждан в Нижнем Тагиле по вопросам доследственных проверок и текущих уголовных дел сотрудниками СК.

Личный прием граждан состоится в Нижнем Тагиле 16 сентября 2021 года в здании СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СКР Свердловской области на проспекте Вагоностроителей, д. 2, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Для обращения с вопросами необходимо заранее записаться на прием, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям интересов других граждан потребуется документ, подтверждающий полномочия.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила провела с начала 2021 года более 250 выездных проверок по обращениям граждан.

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Нижний Тагил
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