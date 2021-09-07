Победителей премии InterComm 2021 наградят 27 октября

Победителей премии InterComm 2021 наградят 27 октября
Победителей премии InterComm 2021 наградят 27 октября
Сегодня, 00:59Общество
Вручение премии в сфере корпоративной культуры, коммуникаций, мотивации и обучения персонала, развития социального партнерства и волонтерства InterComm 2021 назначено на 27 октября в Москве. За 12-летний период ее участниками стали 400 компаний и 700 проектов.

Лауреатами выбрали 150 лучших из них. Подать заявку для участия можно до 17 сентября. В этом году вручать награды призерам будут сразу в двух форматах – онлайн и офлайн. По словам руководителя оргкомитета InterComm 2021 Ларисы Рудаковой, прошедшие полтора года пандемии привели к изменению формата работы. Это закономерно отразилось на специалистах по коммуникациям, пишет newsnn.ru.

«Ожидаем необычных, сильных, прорывных проектов», - сказала она.

Эксперты выберут лидеров по 14 актуальным для рынка номинациям. В их числе - «Работа мечты» (проекты по развитию бренда компании), «Точка роста» (проекты в сфере обучения сотрудников), «Общий знаменатель» (проекты по формированию коммуникационной среды), «Энергия команды» (проекты по развитию корпоративной культуры и ценностей), «Территория добра» (проекты в сфере КСО и волонтерства).

Среди номинаций будут также представлены: «Образ жизни» (проекты в сфере well-being и развития work & life balance персонала), «Медиа» (отраслевые, корпоративные и бренд-медиа), «Событие» (проекты по проведению корпоративных мероприятий), «Стратегия» (стратегии HR-коммуникаций 2020 года), «Люди и технологии» (корпоративные цифровые технологии), «Амбассадор компании» (проекты по созданию сообщества амбассадоров), «Мастер коммуникаций» (лидеры корпоративных коммуникаций), «Антикризис» (проекты в сфере антикризисных кампаний) и «Команда года» (выбор лучшей корпоративной структуры компании в сфере коммуникаций).

Премия InterComm 2021 уже в течение многих лет пользуется отличной репутацией благодаря профессионализму жюри и организации на высочайшем уровне. Участники получают не только объективную оценку представленных проектов, но и сравнивают свои успехи с успехами других команд. Членами жюри приглашают топ-менеджеров лучших отечественных и иностранных компаний.

В 2021 году поддержку премии впервые окажет Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications). Организатор премии - InterComm.media. Организационным партнером выступает коммуникационная группа «МедиаЛайн». Информационный партнер InterComm 2021 - холдинг 1MI.

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