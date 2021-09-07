Политолог: Если Козлов сообщил ложные данные, надо поднять вопрос о его компетенции

Впрочем, по официальной статистике, Роснедра ежегодно отчитываются Совбезу, что по по многим видам минерального сырья достигнуто как минимум простое воспроизводство, а в некоторых случаях и расширенное – так, за последний год коэффициент воспроизводства по золотым запасам составил 1,9 (то есть прирост запасов практически вдвое больше, чем их добыча). Следуя этой схеме, золотые резервы компании «Полюс», если их фактический прирост подтверждается лишь на треть, а не вдвое, составляют не более пяти тысяч тонн, а лишь около 800 тонн. И это действительно бедствие отрасли, отмечают журналисты.