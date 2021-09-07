Политолог: Если Козлов сообщил ложные данные, надо поднять вопрос о его компетенции

По информации “Новых известий”, в отчете подчеркивалось, что воспроизводство всех видов стратегического минерального сырья снизилось в два раза, его объем стал равен лишь трети от уровня добычи, а геологоразведка в отношении 85 видов вообще не ведется.
Впрочем, по официальной статистике, Роснедра ежегодно отчитываются Совбезу, что по по многим видам минерального сырья достигнуто как минимум простое воспроизводство, а в некоторых случаях и расширенное – так, за последний год коэффициент воспроизводства по золотым запасам составил 1,9 (то есть прирост запасов практически вдвое больше, чем их добыча). Следуя этой схеме, золотые резервы компании «Полюс», если их фактический прирост подтверждается лишь на треть, а не вдвое, составляют не более пяти тысяч тонн, а лишь около 800 тонн. И это действительно бедствие отрасли, отмечают журналисты.
Опять же, отчеты Совбезу рисуют другую картину: ведется бесперебойное воспроизводство по 19 видам минерального сырья из 29 стратегических полезных ископаемых. По 10 видам наблюдается необеспеченное воспроизводство, ведь обеспеченность их запасами составляет самое меньшее 60 лет, а то и больше, кроме алмазов и особо чистого кварца.
“Такой разброс в цифрах и данных отчетности требует тщательной проверки - потому что если министр - любитель прятаться за чужими спинами доложил президенту заведомо ложные данные, то возникает закономерный вопрос о сроках его пребывания в должности главы Минприроды”, - комментирует ситуацию политолог Марат Баширов.
Как отмечают представители СМИ, в основном все предложения, поступившие в адрес президента, не являются новыми и находятся в процессе реализации. Со стороны Козлова было предложено перевести всю бумажную геологическую информацию в цифровой формат, что уже обсуждается. Также было заявлено о необходимости допуска компаний в региональное изучение недр и расширении числа и площади выдаваемых лицензий в одни руки, что тоже уже неоднократно обсуждалось и требует доработок.