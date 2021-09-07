Появились кадры штурма «золотого» коттеджа лже-целительниц из Екатеринбурга

Появились кадры штурма «золотого» коттеджа лже-целительниц из Екатеринбурга
Появились кадры штурма «золотого» коттеджа лже-целительниц из Екатеринбурга
Сегодня, 14:40ОбществоФото: УМВД по Екатеринбургу
Кадры штурма «золотого» коттеджа с драгоценностями лже-целительниц опубликовали в УМВД по Екатеринбургу. Две цыганки, мать и дочь, ограбили на 8,6 миллиона рублей пенсионерок под видом снятия порчи.

В ходе обыска в жилище было обнаружено более двух миллионов рублей, множество драгоценностей, медали ВОВ, а также новый автомобиль «Тойота» без номеров. Также сотрудники правоохранительных органов нашли парики, множество сим-карт и рекламные материалы о «целительстве». На кадрах можно увидеть богатое убранство «золотого» коттеджа.

ОМОН нагрянул в коттедж на улице Краснокамскую в Екатеринбурге в октябре 2019 года. По подозрению в мошенничестве были задержаны две цыганки, мать и дочь. Следствию удалось доказать 19 эпизодов хищения денежных средств. 3 сентября 2021 года состоялся суд. Мать, Раиза Стефанова, получила девять лет лишения свободы, а ее дочь Людмила — шесть лет колонии общего режима, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Фото:УМВД по Екатеринбургу

Напомним, 4 сентября 2021 года силовики оцепили Цыганский поселок в Екатеринбурге, было задержано около 20 человек. В полиции заявили, что спецоперация проводилась, так как поступила информация, что в этом районе могут проживать лица, подозреваемые в мошенничестве.

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Екатеринбург
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