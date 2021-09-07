Роспотребнадзор выявил пять нарушений в работе Нижнетагильской птицефабрики

В ходе осмотра надзорный орган обнаружил просроченные химреактивы для приготовления питательных сред. Срок годности натрия хлора и фосфорнокислого однозамещенного калия истек ещё в 2020 году.
Кроме этого, ветврач-бактериолог птицефабрики освоил специальность по программе допобразования в объеме 36 часов вместо положенных по закону 72 и больше. Без прохождения спецкурсов работал и персонал, проводящий автоклавирование.
При проверке Роспотребнадзор не смог оценить эффективность работы бактерицидных ламп на предприятии, так как в журналах учета не было сведений о начале их эксплуатации. Также выявлено, что в обеззараживателях воздуха не осуществлялась своевременная замена фильтров.
Поводом для предписания послужило и отсутствие протоколов о лабораторных испытаниях дезсредств на содержание действующего вещества.
Устранить нарушения Роспотребнадзора Нижнетагильская птицефабрика должна до 30 ноября 2021.
Напомним, что Росприроднадзор и Россельхознадзор с нижнетагильской природоохранной прокуратурой начал поверку информации о сбросе останков птиц и помета на поле рядом с Салдинским шоссе.