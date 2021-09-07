Роспотребнадзор выявил пять нарушений в работе Нижнетагильской птицефабрики

При проверке Роспотребнадзор не смог оценить эффективность работы бактерицидных ламп на предприятии, так как в журналах учета не было сведений о начале их эксплуатации. Также выявлено, что в обеззараживателях воздуха не осуществлялась своевременная замена фильтров.