Штрафы за ремонт моста и убийство двух школьниц. Итоги дня в Свердловской области

Закрытие моста для ремонта через реку Тагил на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле запланировано на 10 сентября. Работы должны быть закончены в течение трех месяцев, на время реконструкции транспорт будет объезжать по улице Фрунзе. Сейчас мост на Красноармейской имеет статус временного, после ремонта он будет признан постоянным. Ранее мэрия Нижнего Тагила получала предписание снести конструкцию, а также штрафы.