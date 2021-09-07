Штрафы за ремонт моста и убийство двух школьниц. Итоги дня в Свердловской области

Сроки открытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле сдвигаются на конец октября. Ранее ремонт путепровода планировали завершить к 10 сентября. Подрядчик «Уралстроймонтаж» при реконструкции столкнулся с незапланированными проблемами и природными форс-мажорами, однако все равно получит штрафы за срыв сроков. Теперь работы на мосту будут вестись круглосуточно. Строители планируют заасфальтировать дорогу двумя слоями асфальта, а финишное покрытие нанести весной следующего года.
Мумифицированное тело мужчины было обнаружено в подъезде жилого дома в Екатеринбурге, в Следственном комитете начата проверка. Предварительно, это человек без определенного места жительства, возрастом около 30-40 лет, а смерть не криминальная. Стражи правопорядка не смогли идентифицировать его по отпечаткам пальцев, так как они полностью сгнили.
Закрытие моста для ремонта через реку Тагил на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле запланировано на 10 сентября. Работы должны быть закончены в течение трех месяцев, на время реконструкции транспорт будет объезжать по улице Фрунзе. Сейчас мост на Красноармейской имеет статус временного, после ремонта он будет признан постоянным. Ранее мэрия Нижнего Тагила получала предписание снести конструкцию, а также штрафы.
Тела двух 10-летних девочек найдены в Кисилевске Кемеровской области. Школьницы пропали 5 сентября, задержанный мужчина признался, что изнасиловал и задушил их. Ранее он уже отбывал срок за педофилию и освободился в 2019 году. Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения, он покупал девочкам сладости в магазине.