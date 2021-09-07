СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге

СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге
СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге
Сегодня, 19:32ОбществоФото: 1MI
В Екатеринбурге Следственным отделом по Чкаловскому району была организована проверка из-за мумифицированных останков мужчины, которые были найдены в одной из подъездов.

Неизвестному мужчине от 30 до 40 лет и на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти. На данный момент было осмотрено место происшествия, теперь определяется возможная причина гибели неустановленного гражданина, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мумифицированное тело 6 сентября обнаружил диспетчер управляющей компании, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, мужчина, вероятнее всего, не имел постоянного места жительства и работы. Его нашли в помещении, в котором хранился зимний хозяйственный инвентарь. Предполагается, что гражданин умер своей смертью.

Напомним, в конце мая в лесу под Екатеринбургом был обнаружен мумифицированный труп женщины.

Сюжеты:
Екатеринбург
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