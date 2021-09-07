Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области

Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области
Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области
Сегодня, 16:59ОбществоФото: 1MI
126,6 миллиона рублей будет выделено из резервного фонда Свердловской области на поощрение пожарных, тушивших лес. Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Почти 1,7 тысячи работников Уральской авиабазы и лесничеств получат по 50 тысяч рублей. На прямой линии с населением, которую проводил глава региона 6 сентября, он назвал спасателей, борющихся с лесными пожарами, настоящими героями. Куйвашев отметил, что лето в этом году выдалось жарким и засушливым, в связи с этим было в пять раз больше возгораний, чем обычно. Несмотря на это, удалось локализовать все пожары, в том числе и крупные.

Напомним, в Свердловской области снижается число природных пожаров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 760 гектаров в районе озера Глухое под Первоуральском.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевпремиипожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы