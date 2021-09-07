Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области

Почти 1,7 тысячи работников Уральской авиабазы и лесничеств получат по 50 тысяч рублей. На прямой линии с населением, которую проводил глава региона 6 сентября, он назвал спасателей, борющихся с лесными пожарами, настоящими героями. Куйвашев отметил, что лето в этом году выдалось жарким и засушливым, в связи с этим было в пять раз больше возгораний, чем обычно. Несмотря на это, удалось локализовать все пожары, в том числе и крупные.