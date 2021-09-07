Священника из Чувашии обвиняют в употреблении наркотиков и сожительстве с женщиной

Священника из Чувашии обвиняют в употреблении наркотиков и сожительстве с женщиной
Священника из Чувашии обвиняют в употреблении наркотиков и сожительстве с женщиной
Сегодня, 17:16ОбществоФото: pxhere.com
Священнику Роману Степанову, который призвал священников РПЦ раскрыть свои доходы и имущество, запретили служить в соответствии с указом Митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) за канонические проступки. Запрет будет действовать до церковного суда, который определит степень его вины.

Как сообщает 360tv.ru, запрет разместили на сайте Чувашской митрополии.

В указе обозначено, что священнику запрещено служить «за публичную деятельность, которая вносит соблазн в жизни церкви» до церковного суда. В этот период Степанов не может совершать священнодействия, давать благословения, носить рясу, крест и прочие соответствующие атрибуты и одежду. При этом уточняется, что процесс должен состояться не позже декабря текущего года.

В своем указе митрополит Савватий отметил, что Степанов не раскрыл существенную часть своей биографии. Священника обвиняют в долгом употреблении тяжелых наркотических средств, блудном сожительстве с женщиной, а также создании тяжелой атмосферы в собственной семье, вследствие чего от него ушла законная супруга.

Настоятель Храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске, священник Роман Степанов разместил на своем YouTube-канале манифест. В видео они призвал к покаянию патриарха Московского всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ. По словам Степанова, им нужно написать декларацию о своих доходах и имуществе.

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