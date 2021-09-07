Священника из Чувашии обвиняют в употреблении наркотиков и сожительстве с женщиной

Как сообщает 360tv.ru, запрет разместили на сайте Чувашской митрополии.
В указе обозначено, что священнику запрещено служить «за публичную деятельность, которая вносит соблазн в жизни церкви» до церковного суда. В этот период Степанов не может совершать священнодействия, давать благословения, носить рясу, крест и прочие соответствующие атрибуты и одежду. При этом уточняется, что процесс должен состояться не позже декабря текущего года.
В своем указе митрополит Савватий отметил, что Степанов не раскрыл существенную часть своей биографии. Священника обвиняют в долгом употреблении тяжелых наркотических средств, блудном сожительстве с женщиной, а также создании тяжелой атмосферы в собственной семье, вследствие чего от него ушла законная супруга.
Настоятель Храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске, священник Роман Степанов разместил на своем YouTube-канале манифест. В видео они призвал к покаянию патриарха Московского всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ. По словам Степанова, им нужно написать декларацию о своих доходах и имуществе.