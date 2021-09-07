Центр инфопомощи по вопросам пенсий, соцпомощи и занятости открылся в Нижнем Тагиле

Центр инфопомощи по вопросам пенсий, соцпомощи и занятости открылся в Нижнем Тагиле
Центр инфопомощи по вопросам пенсий, соцпомощи и занятости открылся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:25ОбществоФото: Яндекс.Карты
Центр инфопомощи гражданам по вопросам пенсионного и социального обеспечения граждан открылся в Нижнем Тагиле на базе Центральной городской библиотеки, расположенной на проспекте Строителей, 1А.

Он будет помогать гражданам решать общие вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, услуг в области занятости, санаторно-курортного лечения, обеспечении средствами для реабилитации и реализации программ по реабилитации, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент, по словам замглавы администрации по социальной политике Валерия Сурова, гражданам приходится тратить время на обращение в разные службы, на получение информации и консультации.

Это касается и пенсионного фонда, и управления социальной защиты населения, и других структур. Эта площадка создана, чтобы всю информационную помощь человек мог получить здесь. Мы должны максимально освободить людей от хождения по инстанциям, рассказывает Валерий Суров.

Новый центр будет работать в режиме «одного окна», то есть он позволит получать всю нужную информацию в одном месте. Подобный опыт уже есть в Екатеринбурге. Его курирует ассоциация «Особые люди».

Нижний Тагил является первым городом, реализовавшим идею из всех, что входят в социальный кластер, заявила директор ассоциации Татьяна Фиганова.

В работе центра будут принимать участие не только специалисты государственных и муниципальных органов, но и представители некоммерческих организаций, которые смогут проконсультировать граждан по вопросам их деятельности.

Работать центр будет каждый понедельник с 15.00 до 17.00.

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