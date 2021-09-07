В 30 домах Нижнего Тагила обновят лифты (СПИСОК)

Объекты для замены отбирала специальная комиссия — 23 заявки были одобрены еще в 2020 году, оставшиеся 98 утвердили в этом году. Работы будут проводить за счёт субсидий и средств собственников. О планах по реконструкции лифтов TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила.
Причиной отклонения некоторых заявок стало низкое количество голосовавших за реконструкцию жильцов дома. Среди отказов были и те, чьи управляющие компании не предоставляют услуги по монтажу подъёмников, а также дома, в которых лифт не эксплуатировали больше 25 лет.
Напомним, в 2021 году в Свердловской области установят больше тысячи лифтов.