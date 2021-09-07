В 30 домах Нижнего Тагила обновят лифты (СПИСОК)

121 лифт планируется обновить в 2022 году в Нижнем Тагиле. При этом 12 из них будут современного типа.

Объекты для замены отбирала специальная комиссия — 23 заявки были одобрены еще в 2020 году, оставшиеся 98 утвердили в этом году. Работы будут проводить за счёт субсидий и средств собственников. О планах по реконструкции лифтов TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила. Фото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила Причиной отклонения некоторых заявок стало низкое количество голосовавших за реконструкцию жильцов дома. Среди отказов были и те, чьи управляющие компании не предоставляют услуги по монтажу подъёмников, а также дома, в которых лифт не эксплуатировали больше 25 лет. Напомним, в 2021 году в Свердловской области установят больше тысячи лифтов. 205 млн на формирование современной городской среды в 2022 году получит Нижний Тагил

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