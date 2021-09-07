В честь 30-летия Страхового Дома ВСК состоится спортивный онлайн-челлендж «ВСК GO!»

Страховой Дом ВСК в преддверии своего тридцатилетия проведет благотворительный спортивный онлайн-челлендж «ВСК GO!». Цель акции - вместе с участниками преодолеть 30 тысяч километров, которые олицетворяют все годы деятельности компании.

Гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский пояснил, что компания - одна из первых участников отечественного страхового рынка. И ее путь длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией. Тарновский назвал принципы, которые все пройденные годы помогали Страховому Дому ВСК развиваться, они составляют девиз компании: «Доверяй, действуй, достигай каждый день!». Глава Страхового Дома ВСК пригласил всех желающих принять участие в онлайн-челлендже «ВСК GO!». Об этом сообщает newsnn.ru. По правилам мероприятия в нем может принять участие любой, кто занимается каким-либо видом спорта, требующим прохождения дистанции. Дороже всего будет оцениваться плавание, где один километр будет приравнен к десяти. Километр, пройденный на лыжах, зачтется как два. Ходьба на аналогичное расстояние будет зачтена как 0,5 км, езда на велосипеде - 0,3 км, бег - 1 км. Пройденные километры впоследствии будут переведены в призы для участников и деньги, которые передадут в благотворительный фонд «Арифметика добра». Уровень подготовки для участия в челлендже не имеет значения. Начинающие или неопытные спортсмены будут соревноваться в категории “новичок”, а опытные - в категории “профи”. Ежемесячно будут определяться самые активные участники, которые получат памятные подарки. А 11 февраля 2022 года, в день рождения Страхового Дома ВСК, победители, лучшие из лучших в семи индивидуальных и трех групповых номинациях, получат ценные призы. Для подачи заявки на участие необходимо зарегистрироваться на сайте https://vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки информация о результатах будет сразу попадать в зачет участника.

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