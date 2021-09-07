В Хабаровске Дегтярев объявил о строительстве школы в рамках ГЧП

В Хабаровске заложена школа, при строительстве которой впервые на Дальнем Востоке задействуют государственно-частное партнерство (ГЧП). Глава региона с участием первоклассников заложил в основание школы памятную капсулу. Этому учебному заведению предстоит стать самым большим в краевой столице.

Как сообщает transsibinfo.com со ссылкой на данные Дегтярева, это будет первая школа не только на территории Дальнего Востока, но и одна из первых во всей стране, построенная с привлечением механизма ГЧП. Его же планируется задействовать в будущем году при возведении еще двух учебных заведений. В качестве инвестора выступило АО «Газпромбанк». С ним власти региона намерены рассчитаться за 10–15 лет. А школу построят до конца 2023 года. “Такая стратегия государственно-частного партнерства взята нами на вооружение”, - отмечает Дегтярев. Школа рассчитана на 1100 учеников. Ее строительство обойдется в сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. Из них 1,08 миллиарда рублей должен выделить федеральный бюджет, 33 миллиона рублей — региональный, а оставшиеся 674,2 миллиона составят расходы «Газпромбанка». В школе предусмотрены два блока: один для школьников с 1-го по 6-й класс, второй - с 7-го по 11-й. В частности, детям предстоит заниматься в лабораториях, мастерских, библиотеке, издательском центре, школьной телестудии, классе робототехники. Предусмотрены и другие учебные помещения, а также все необходимое для комфортного обучения детей, имеющих ограничения по здоровью. Обращая серьезное внимание на развитие образования в Хабаровском крае, Михаил Дегтярев пытается привлечь ресурсы, которые есть у госкорпораций и других крупных частных структур, чтобы можно было уменьшить нагрузку на региональный бюджет. По словам экспертов, за счет этого оперативно обновится социальная инфраструктура в регионе и удастся решить проблему переполненных школьных классов. По данной программе предполагается построить четыре новые школы, шесть детских садов и 11 спортивных и культурных объектов.

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