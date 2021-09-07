В Одноклассниках появился сервис для поиска работы и сотрудников

Запуск стал очередным шагом в развитии и интеграции продуктов экосистемы VK в Одноклассниках. С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет. В нем можно не только опубликовать объявление, но и проверить отклики или связаться с соискателем. Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе «Работа», а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS — в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.