10 октября в НТГСПА - День открытых дверей
7 октября 2010, 11:33ОбществоОльга
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10 октября 2010 года НТГСПА проводит День открытых дверей.
В программе дня:
9:30 - 11:00 - работа психолого-педагогической службы поддержки абитуриентови их родителей,
10:30 - 11:00 - концертная программа творческих коллективов НТГСПА,
11:00 - 12:00 - информационное собрание для абитуриентов,
12:00 - 13:00 - встречи деканов факультетов с абитуриентами,
9:30 -15:00 - запись на подготовительные курсы.
День открытых дверей пройдет в основном здании Педакадемии по адресу ул.Красногвардейская, 57, телефон для справок (3435) 25-57-44.
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