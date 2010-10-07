Американская компания нарушила патентное законодательство

Присяжные федерального суда города Тайлер посчитали корпорацию виновной в нарушении трех патентов компании "Mirror Wоrld". Согласно поданному еще в 2008 году иску, "Эппл" допустила нарушение патентов, связанных с функциональными возможностями трех программ - Cover Flow, Spotlight и Time Machine. За каждое нарушение присяжные обязали "Эппл" выплатить штраф в размере 208,5 миллионов долларов. Вместе с тем, окончательный приговор по данному делу предстоит еще вынести федеральному судье.