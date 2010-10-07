Что скрывается под вывеской Интернет-кафе

Сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД, по поручению районной прокуратуры были проверены два Интернет-кафе, по адресам проспект Мира 37 а и Ленина 57, рассказала корреспондентам Радио «Маяк» начальник отдела Светлана Соломатина. В обоих случаях хозяева заведений предоставляли посетителям услуги «Лотерейных клубов», не имея на это разрешения. А Инетернет-клуб на проспекте Мира, который по документам должен предоставлять услуги связи, даже не имел лицензии на оказание инетернет-услуг.