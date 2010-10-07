Губернатор поздравил Валентину Исаеву с присуждением Нобелевской премии уроженцу Нижнего Тагила

«Прошу Вас передать мои самые искренние поздравления родным нобелевскоголауреата и его школьным учителям. Считаю, что в этой награде огромная доля преподавательского труда всего коллектива школы № 39, где учился Константин Новоселов», - говорится в телеграмме губернатора.

Для Свердловской области это уже второй нобелевский лауреат, причем получивший престижнейшую мировую научную награду за открытие в той же науке – в физике, что и Жорес Иванович Алферов, значительная часть жизникоторого также прошла на Урале, сообщает Департамент информполитики губернатора.