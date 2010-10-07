Губернатор поздравил Валентину Исаеву с присуждением Нобелевской премии уроженцу Нижнего Тагила
7 октября 2010, 08:32ОбществоОльга
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Александр Мишарин поздравил главу Нижнего Тагила Валентину Исаеву и всех тагильчан с замечательным с присуждением Нобелевской премии по физике уроженцу города Нижний Тагил Константину Сергеевичу Новоселову. Об этом сообщает ntagil.org.
«Прошу Вас передать мои самые искренние поздравления родным нобелевскоголауреата и его школьным учителям. Считаю, что в этой награде огромная доля преподавательского труда всего коллектива школы № 39, где учился Константин Новоселов», - говорится в телеграмме губернатора.
Для Свердловской области это уже второй нобелевский лауреат, причем получивший престижнейшую мировую научную награду за открытие в той же науке – в физике, что и Жорес Иванович Алферов, значительная часть жизникоторого также прошла на Урале, сообщает Департамент информполитики губернатора.
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