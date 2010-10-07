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Легенде тагильской росписи подносов 100 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легенде тагильской росписи подносов 100 лет

7 октября 2010, 16:39ОбществоАнка
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