Легенде тагильской росписи подносов 100 лет

В 1931 году Ираида Агеевна пришла в артель «Металлист», когда мастера с тагильской техники росписи подносов перешли на жостовскую. Как рассказала корреспонденам Радио «Маяк» Елена Устюгова, научный сотрудник музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Ираида Агеевна внесла большой в клад в подготовку художников, которые в дальнейшем возрождали тагильскую роспись. 40 лет Ираида Аревьева была наставницей для тагильских мастеров. Сейчас в музее истории подносного промысла сохранился один поднос, расписанный Ираидой Агеевной, и четыре эскиза.