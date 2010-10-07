Легенде тагильской росписи подносов 100 лет
7 октября 2010, 16:39ОбществоАнка
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Ираиде Аревьевой, чье имя неразрывно связано с историей тагильской техники росписи подносов, 6-го октября исполнилось бы 100 лет.
В 1931 году Ираида Агеевна пришла в артель «Металлист», когда мастера с тагильской техники росписи подносов перешли на жостовскую. Как рассказала корреспонденам Радио «Маяк» Елена Устюгова, научный сотрудник музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Ираида Агеевна внесла большой в клад в подготовку художников, которые в дальнейшем возрождали тагильскую роспись. 40 лет Ираида Аревьева была наставницей для тагильских мастеров. Сейчас в музее истории подносного промысла сохранился один поднос, расписанный Ираидой Агеевной, и четыре эскиза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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