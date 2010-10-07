На выставке в Алжире представлена продукция Уралвагонзавода
7 октября 2010, 17:05ОбществоАнка
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В столице Алжира открылся российско-алжирский форум, приуроченный к визиту в эту страну Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В рамках форума начала свою работу выставка, представляющая возможности российских компаний потенциальным партнерам из Алжира.
Активное участие в работе выставки принимает делегация НПК «Уралвагонзавод», рассказали нам в пресс-службе предприятия. Министр энергетики РФ Сергей Шматко со своим алжирским коллегой посетил стенд корпорации. В ходе переговоров алжирская сторона выразила самую серьезную заинтересованность в развитии сотрудничества в области поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и железнодорожной техники Уралвагонзавода.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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