На выставке в Алжире представлена продукция Уралвагонзавода

В рамках форума начала свою работу выставка, представляющая возможности российских компаний потенциальным партнерам из Алжира.

Активное участие в работе выставки принимает делегация НПК «Уралвагонзавод», рассказали нам в пресс-службе предприятия. Министр энергетики РФ Сергей Шматко со своим алжирским коллегой посетил стенд корпорации. В ходе переговоров алжирская сторона выразила самую серьезную заинтересованность в развитии сотрудничества в области поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и железнодорожной техники Уралвагонзавода.