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Расходы муниципалитетов в 2010 году составляют 36,5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расходы муниципалитетов в 2010 году составляют 36,5 млрд рублей

7 октября 2010, 16:57ОбществоАнка
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