Расходы муниципалитетов в 2010 году составляют 36,5 млрд рублей
7 октября 2010, 16:57ОбществоАнка
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Расходы муниципальных образований Свердловской области в 2011 году планируются на 23% больше, чем в текущем году - в размере почти 45-ти млрд рублей, сообщил областной министр финансов Константин Колтонюк.
Он добавил, что расходы муниципалитетов в 2010 году составляют 36,5 млрд рублей. В частности, расходы муниципалитетов на содержание, ремонт, строительство, реконструкцию дорог в будущем году планируется увеличить на 56%, передаёт Интерфакс-Урал. Затраты в этой сфере составят почти 5 млрд рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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