Он добавил, что расходы муниципалитетов в 2010 году составляют 36,5 млрд рублей. В частности, расходы муниципалитетов на содержание, ремонт, строительство, реконструкцию дорог в будущем году планируется увеличить на 56%, передаёт Интерфакс-Урал. Затраты в этой сфере составят почти 5 млрд рублей.