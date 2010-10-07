Сальвадор Дали – не вдали. Уникальная выставка творений испанского гения открылась в Нижнем Тагиле

В этом году на выставке представлены новые экспонаты - это листы иззнаменитых графических серий, скульптура и керамика. Экспонаты Александр Шадрин выкупал из европейских музеев. Сегодня егоколлекция – самое крупное в Европе собрание творений Дали.

Коллекция получила мировое признание. Ее не обошли вниманием властиродной страны гения-безумца. Правительство Испании выразило российскому коллекционеру благодарность за пропаганду испанского искусства. А посольство Испании в России выразило желание, чтобы в 2011 году, который объявлен годом Испании в России, эта коллекция официально представляла Испанию в России.

6 октября владелец коллекции сам провел экскурсию по выставке творений Дали. Приэтом он отметил, что экскурсию ведет «в рамках далинианского комментария». Чтобы наиболее полно донести до зрителя замысел гениального испанца о своих творениях, Шадрин вместе с его с работами выкупает и комментарии к ним, которые записывали за художником его соратники.

Экспозиция «Шедевры Сальвадора Дали» будет открыта в тагильском музее до 28 декабря.