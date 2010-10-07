Сальвадор Дали – не вдали. Уникальная выставка творений испанского гения открылась в Нижнем Тагиле
6 октября в Нижнем Тагиле открылась уникальная выставка «Шедевры Сальвадора Дали». Уже во второй раз челябинский собиратель Александр Шадрин представляет свою коллекцию тагильскому зрителю. Первый раз коллекция выставлялась в тагильском музее искусств 3 года назад.
В этом году на выставке представлены новые экспонаты - это листы иззнаменитых графических серий, скульптура и керамика. Экспонаты Александр Шадрин выкупал из европейских музеев. Сегодня егоколлекция – самое крупное в Европе собрание творений Дали.
Коллекция получила мировое признание. Ее не обошли вниманием властиродной страны гения-безумца. Правительство Испании выразило российскому коллекционеру благодарность за пропаганду испанского искусства. А посольство Испании в России выразило желание, чтобы в 2011 году, который объявлен годом Испании в России, эта коллекция официально представляла Испанию в России.
6 октября владелец коллекции сам провел экскурсию по выставке творений Дали. Приэтом он отметил, что экскурсию ведет «в рамках далинианского комментария». Чтобы наиболее полно донести до зрителя замысел гениального испанца о своих творениях, Шадрин вместе с его с работами выкупает и комментарии к ним, которые записывали за художником его соратники.
Экспозиция «Шедевры Сальвадора Дали» будет открыта в тагильском музее до 28 декабря.
© Ольга Орехова TagilCity.ru