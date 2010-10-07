Студентки журфака МГУ подготовили эротический календарь для Путина
7 октября 2010, 08:55ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Студентки факультета журналистики МГУ подготовили премьер-министру РФ Владимиру Путину подарок ко дню рождения в виде эротического календаря. Об этом накануне сообщила в своем блоге пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик.
На каждой странице календаря на 2011 размещено по одной фотографиистуденток в нижнем белье и личное обращение к премьеру. Среди обращенийвстречаются такие: «Всем бы такого мужчину», «Как насчет третьегораза?», «Леса потушили, а я все еще горю!», «Вы - мой премьер», «Хочупоздравить лично. Перезвоните 8-925-159-17-28».
Календарь отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров и продается в «Ашане»,пишет Кристина Потупчик в своем блоге.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Русской службеновостей» выразил сомнение в том, что календарь выпущен специально дляпремьер-министра. «Насколько я понимаю, он адресован ВладимируВладимировичу, но я не знаю, Путину ли. Поэтому я не хотел бы это никаккомментировать», - сказал пресс-секретарь.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей