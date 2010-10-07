Студентки журфака МГУ подготовили эротический календарь для Путина

На каждой странице календаря на 2011 размещено по одной фотографиистуденток в нижнем белье и личное обращение к премьеру. Среди обращенийвстречаются такие: «Всем бы такого мужчину», «Как насчет третьегораза?», «Леса потушили, а я все еще горю!», «Вы - мой премьер», «Хочупоздравить лично. Перезвоните 8-925-159-17-28».

Календарь отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров и продается в «Ашане»,пишет Кристина Потупчик в своем блоге.