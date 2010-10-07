Студенты Педакадемии во время летней практики спасли жизнь 33-м детям

Ночь с 29 на 30 июлябыла заключительной в походе, проводилось вечернеемероприятие, и отбой перенесли на полночь. «Внезапно налетел резкийпорыв ветра, всё вокруг потемнело, и вдали послышался треск ломающихсядеревьев», - рассказал Чингиз Шабанов, студент 3 курса ФБЖ.

По признанию студентов, они на практике успешно применили те навыкидействий в чрезвычайной ситуации, которые приобрели за время учебы наФБЖ. «Как мы потом узнали, скорость ветра в момент урагана составлялапорядка 78 метров в секунду, поэтому вокруг нас начало переворачиватьпалатки и буквально переламывать деревья. Чтобы достать детей, намприходилось резать и рвать эти палатки - под градом без остановкипадающих деревьев - и, сцепив вокруг себя ребят, выводить их на берег вбезопасное место», - вспоминает Чингиз Шабанов. К сожалению, один ребенок погиб - на палатку упало сразу три дерева.