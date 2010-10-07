Студенты Педакадемии во время летней практики спасли жизнь 33-м детям
30 июля 2010 года во время урагана, охватившего Ленинградскую область, студенты НТГСПА Чингиз Шабанов и Павел Нелюбин и выпускник академии Денис Смышляев спасли жизни 33-х участников детской туристско-краеведческой экспедиции. Их действия получили высокую оценку со стороны МЧС, коллектива лагеря и родителей спасенных детей.
Ежегодно бойцы студенческих педагогических отрядов Педакадемии работаютвожатыми в детских оздоровительных лагерях Свердловской области. Этимлетом впервые студенты нашей академии были приглашены в детскийспортивно-оздоровительный лагерь «Виктория» Ленинградской области.
Ночь с 29 на 30 июлябыла заключительной в походе, проводилось вечернеемероприятие, и отбой перенесли на полночь. «Внезапно налетел резкийпорыв ветра, всё вокруг потемнело, и вдали послышался треск ломающихсядеревьев», - рассказал Чингиз Шабанов, студент 3 курса ФБЖ.
По признанию студентов, они на практике успешно применили те навыкидействий в чрезвычайной ситуации, которые приобрели за время учебы наФБЖ. «Как мы потом узнали, скорость ветра в момент урагана составлялапорядка 78 метров в секунду, поэтому вокруг нас начало переворачиватьпалатки и буквально переламывать деревья. Чтобы достать детей, намприходилось резать и рвать эти палатки - под градом без остановкипадающих деревьев - и, сцепив вокруг себя ребят, выводить их на берег вбезопасное место», - вспоминает Чингиз Шабанов. К сожалению, один ребенок погиб - на палатку упало сразу три дерева.
Генеральный директор детского спортивно-оздоровительного лагеря«Виктория» Д. А. Калистратова выразила ректору НТГСПА В. И. Смирновуискреннюю благодарность за студентов и выпускника факультетабезопасности жизнедеятельности.
© Корреспондент газеты «Академия» Марина Карачева