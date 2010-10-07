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Студенты Педакадемии во время летней практики спасли жизнь 33-м детям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенты Педакадемии во время летней практики спасли жизнь 33-м детям

7 октября 2010, 11:09ОбществоОльга
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