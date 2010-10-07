Турист выпрыгнул из окна, после того как получил счет в ресторане
7 октября 2010, 16:02ОбществоАнка
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Отдыхавший на Филлипинах французский турист покончил с собой из-за счета в ресторане.
Сумма смертельного счета, увидев который 52-летний мужчина выпрыгнул с третьего этажа, составила 102 доллара. Как пишет top.rbc.ru, погибший заказал в ресторане две бутылки белого вина, четыре бутылки пива и блюдо из морепродуктов. Однако, когда ему принесли счет, мужчина оказался шокированным суммой. Турист подошел к окну и выбросился с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных травм.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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