Турист выпрыгнул из окна, после того как получил счет в ресторане

Сумма смертельного счета, увидев который 52-летний мужчина выпрыгнул с третьего этажа, составила 102 доллара. Как пишет top.rbc.ru, погибший заказал в ресторане две бутылки белого вина, четыре бутылки пива и блюдо из морепродуктов. Однако, когда ему принесли счет, мужчина оказался шокированным суммой. Турист подошел к окну и выбросился с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных травм.