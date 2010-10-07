В Австралии школьникам подарили 15 тонн снега

Школьники получили снег в качестве главного приза стимулирующей лотереи, которую проводила компания - производитель йогуртов. В беседе с агентством директор школы рассказал, что более 70 процентов учеников никогда прежде не видели снега, поэтому они были очень рады получить необычный приз.

Когда снег доставили во двор школы, ученики смогли поиграть в снежки и поваляться в сугробах. "Это был очень здорово, ведь многие дети вообще не имели никакого представления о снеге. Он показался им очень необычным - холодный, скользкий. Они даже не знали, что с ним делать", - рассказала специальный гость снежного мероприятия Лидия Лассила, австралийская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по фристайлу.