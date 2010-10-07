В Италии открылся Музей Помидора

Музей состоит из 7 выставочных разделов, посвященных помидорам. Естьспециальные технические стенды с демонстрацией теплиц и уборочных машин,удобрений и упаковочных материалов. А в завершающем зале маршрута -стенды с книжками, пластинками, картины и рекламные плакаты, главныйгерой которых - Синьор Помидор, сообщает АМИ-ТАСС.

Музей Помидора создан с целью борьбы за качествонациональных томатов на фоне возросшей конкуренции китайскихпроизводителей, использующих на своих продуктах из томатов фальшивые этикетки «Сделано в Италии».