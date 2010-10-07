В Италии открылся Музей Помидора
7 октября 2010, 09:44ОбществоОльга
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Музей Помидора открылся в связи с проведением Всемирного дня туризма в окрестностях Пармы в Италии.
Музей состоит из 7 выставочных разделов, посвященных помидорам. Естьспециальные технические стенды с демонстрацией теплиц и уборочных машин,удобрений и упаковочных материалов. А в завершающем зале маршрута -стенды с книжками, пластинками, картины и рекламные плакаты, главныйгерой которых - Синьор Помидор, сообщает АМИ-ТАСС.
Музей Помидора создан с целью борьбы за качествонациональных томатов на фоне возросшей конкуренции китайскихпроизводителей, использующих на своих продуктах из томатов фальшивые этикетки «Сделано в Италии».
Музей помидоров – не единственная гастрономическая экспозиция в пармскойпровинции. Там также есть Музей пищевых продуктов, Музей ветчин иколбас и Музей пармезана.
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