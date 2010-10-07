В Нижнем Тагиле представилась очередная возможность оздоровить своих детей

В санаторий Курьи в Сухом Логу можно отправить ребёнка с 25-го октября по 14-е ноября бесплатно. Бесплатно выдаются путёвки и в санатории Ключики на период с 5-го по 25-е ноября и верхнейвинский Зелёный мыс с 8-го по 28-е ноября. Также можно отправить школьников в санаторий Руш в конце ноября. Везде организован процесс обучения.