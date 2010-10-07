В Нижнем Тагиле представилась очередная возможность оздоровить своих детей
7 октября 2010, 16:30ОбществоАнка
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Путёвки в санатории для детей в возрасте от 6-ти до 15-ти лет предлагает управление социальной защиты населения Тагилстроевского района.
В санаторий Курьи в Сухом Логу можно отправить ребёнка с 25-го октября по 14-е ноября бесплатно. Бесплатно выдаются путёвки и в санатории Ключики на период с 5-го по 25-е ноября и верхнейвинский Зелёный мыс с 8-го по 28-е ноября. Также можно отправить школьников в санаторий Руш в конце ноября. Везде организован процесс обучения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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