В Нижнем Тагиле установлено социальное партнерство
Предприятия, профсоюзы и муниципалитет подписали соглашение о социальном партнёрстве.
Оно устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории Нижнего Тагила.
Сторонами Соглашения выступили Ассоциация профсоюзных организаций Свердловской области, Нижнетагильское отделение Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области и администрация города. С заключением Соглашения связано дальнейшее развитие социального партнерства на уровне территории.
Участие администрации города в качестве стороны территориального соглашения должно обеспечить проведение в жизнь государственной политики в сфере труда, отмечают в пресс-службе муниципалитета. После подписания Соглашение будет зарегистрировано в Департаменте труда Министерства экономики Свердловской области.
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