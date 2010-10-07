В Нижнем Тагиле установлено социальное партнерство

Оно устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории Нижнего Тагила.

Сторонами Соглашения выступили Ассоциация профсоюзных организаций Свердловской области, Нижнетагильское отделение Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области и администрация города. С заключением Соглашения связано дальнейшее развитие социального партнерства на уровне территории.

Участие администрации города в качестве стороны территориального соглашения должно обеспечить проведение в жизнь государственной политики в сфере труда, отмечают в пресс-службе муниципалитета. После подписания Соглашение будет зарегистрировано в Департаменте труда Министерства экономики Свердловской области.